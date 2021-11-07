الرئيس الإيراني يكلف الحكومة بالرد على "الادعاءات الكاذبة"

وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الوزراء بالرد على "الادعاءات الكاذبة" التي تهدف لزعزعة ثقة المواطنين بالحكومة، بعد تقارير تفيد بتوظيف وزراء ومسؤولين أقرباءهم في بعض الدوائر.

وقال رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء إن "استراتيجية العدو تنص على بث اليأس وإحباط معنويات الشعب، وعلى المسؤولين الرد على الادعاءات الكاذبة والأخبار الملفقة فورا، وعليهم ألا يسمحوا بالتلاعب بالرأي العام وتحويل آراء المجتمع بصورة سلبية".

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وأضاف: "العدو منزعج و مستاء من موجة الأمل التي وجدت في صفوف الشعب ويحاولون بث اليأس في الشارع من خلال الادعاءات الكاذبة.. يجب أن ننتبه إلى هذه الهجمات".

ويأتي هذا التصريح بعد تسريبات إعلامية تحدثت عن توظيف بعض الوزراء والمسؤولين أقربائهم في بعض الدوائر الحكومية.

المصدر: "تسنيم"