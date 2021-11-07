الفيضانات تشل الحياة في تشيناي عاصمة الهند الصناعية

تعطلت الحياة في تشيناي عاصمة الهند الصناعية اليوم، جراء فيضانات عارمة أعقبت هطول أمطار غزيرة على سواحل البلاد الجنوبية الليلة الماضية.

إقرأ المزيد

وأجلت السلطات سكان المناطق المنخفضة، وفي لقطات بثتها وسائل إعلام محلية، تظهر السيارات وغمرتها المياه وأشجار اقتلعتها الريح، وإجلاء السكان بقوارب مطاطية في مناطق متفرقة من تشيناي أكبر مدينة في ولاية تاميل نادو الجنوبية.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الأيام الأربعة المقبلة في مناطق مختلفة من تاميل نادو وولاية أندرا براديش الجنوبية وإقليم بودوتشيري الاتحادي، مطالبة الصيادين بعدم المغامرة بالإبحار في هذه الأجواء.

وأضافت أن الأمطار ستستمر في ظل تشكل منطقة ضغط منخفض بسبب حركة الرياح في خليج البنغال.

المصدر: رويترز