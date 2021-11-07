"طالبان" تعلن إطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة حركة "طالبان" بأفغانستان عن بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى البلاد لمدة أربعة أيام تهدف إلى تلقيح الأطفال دون سن الخامسة.

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وأوضح قلندر عباد، وزير الصحة العامة بالإنابة في حركة "طالبان"، قائلا: "لا شك في أن شلل الأطفال مرض سيقتل أطفالنا دون علاج أو يتسبب في إعاقة دائمة لهم، لذا فإن الطريقة الوحيدة في هذه الحالة هي التطعيم".

وأشار إلى أن "الحملة التي تستمر أربعة أيام ستبدأ يوم غد الاثنين، وستقام في جميع أنحاء البلاد"، حيث يقدر عدد السكان المستهدفين في أفغانستان بـ10 ملايين طفل دون سن الخامسة، بما في ذلك أكثر من 3.3 مليون طفل لم يتم الوصول إليهم منذ عام 2018.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن "طالبان" كانت قد منعت فرق التطعيم التي تنظمها الأمم المتحدة من القيام بحملات من الباب إلى الباب في أجزاء من البلاد الواقعة تحت سيطرتها على مدى السنوات الثلاث الماضية، قبل السيطرة على أفغانستان، إذ أنه بسبب الحظر والقتال المستمر، لم يتم تطعيم حوالي 3.3 مليون طفل على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أنه "منذ عام 2010، تقوم البلاد بحملات تلقيح منتظمة يذهب فيها العمال من باب إلى باب لإعطاء اللقاح للأطفال، ومعظم العمال هم من النساء، حيث يمكنهم الوصول بشكل أفضل إلى الأمهات والأطفال".

المصدر: "أسوشيتد برس"