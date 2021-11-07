 
مباشر

مقتل ثلاثة أشخاص بتفجيرات في جلال آباد شرقي أفغانستان

أخبار العالم

مقتل ثلاثة أشخاص بتفجيرات في جلال آباد شرقي أفغانستان
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/roek

قالت إذاعة Salam Watandar الأفغانية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم، في تفجيرات اليوم الأحد في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان.

 ووفقا لمعطيات المحطة، وقع انفجاران بالقرب من مركز شرطة المدينة، وبعد ذلك بدأ تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان التي سيطرت على السلطة في هذه الدولة، ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي الناشطين في أفغانستان.

وأشارت المحطة، إلى أن هناك قتيلين من عناصر الشرطة المحلية.  

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا