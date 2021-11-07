البحرية الأمريكية تسمي سفينة باسم ناشط في حقوق المثليين تخليدا لذكراه (صور)

أطلقت البحرية الأمريكية على سفينة ناقلة اسم أول سياسي مثلي الجنس في الولايات المتحدة، الناشط هارفي ميلك، حيث أقيم الحفل في سان دييغو، بكاليفورنيا، أمس السبت.

وقال محافظ المدينة تود غلوريا على تويتر: "يشرفني أن أكون مع وزير البحرية كارلوس ديل تورو، والعديد من المسؤولين الحكوميين والفيدراليين والمحليين لتسمية السفينة "USNS Harvey Milk" كان هارفي منارة الأمل ليس فقط للأشخاص المثليين، ولكن للجميع الآن ستصبح هذه السفينة رمزا للأمل للعالم بأسره".

What an honor to watch the christening and launch of #USNSHarveyMilk. Built in #BarrioLogan by the skilled workers of @GDNASSCO, this @USNavy ship symbolizes the hope that its namesake is famous for. @HMilkFoundation@StuartMilk@SECNAV@SECNAV75pic.twitter.com/6CHfkkbT2R — Todd Gloria (@ToddGloria) November 6, 2021

وقال ستيوارت، ابن شقيق ميلك، خلال الحفل إن عمه الذي خدم في البحرية أجبر على ترك المنصب لأنه كان مثليا.

وأضاف ابن شقيق ميلك، "نحتفل اليوم بشيء أكبر بكثير من التسامح، ما نحتفل به اليوم هو أن البحرية لا تعترف بهؤلاء فحسب، بل تكرمهم أيضا، لذلك هناك فرق بين التسامح والاحتفال".

وأضاف: "لذا فإن هذه السفينة البحرية ترسل رسالة مهمة إلى العالم".

Truly honored to join @SecNav and so many federal, state, and local leaders for the christening of the USNS Harvey Milk. Harvey was a beacon of hope not just for LGBTQ people, but all Americans. Now, this ship will serve as a symbol of hope for the world to see. #ForAllofUspic.twitter.com/QmfSDOkPfp — San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) November 6, 2021

بدوره، شدد وزير البحرية ديل تورو، على أن أسماء السفن مهمة لأنها "تعبر عما نقدره كقوة بحرية ودولة".

واضطر هارفي ميلك، الذي عمل كضابط غوص في البحرية خلال الحرب الكورية، إلى مغادرة الفرع العسكري لأنه كان مثليا، وأصبح لاحقا أول سياسي مثلي الجنس علنا في كاليفورنيا يتم انتخابه بعد انضمامه إلى مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو في أواخر السبعينيات، وبعد عام من انتخابه لمجلس المشرفين في سان فرانسيسكو، قتل على يد زميله دان وايت عام 1978.

المصدر: thehill