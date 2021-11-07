 
مباشر

مقتل 6 أشخاص في حادث بمنجم فحم في كازاخستان

أخبار العالم

مقتل 6 أشخاص في حادث بمنجم فحم في كازاخستان
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rod4

قالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران، في حادث بمنجم فحم في مدينة أباي بمقاطعة قراغندا في غرب الجمهورية.

وذكرت الوزارة، أن الحادث وقع في الساعة 09.30 بالتوقيت المحلي (06.30 بتوقيت موسكو) من يوم الأحد، بعد تسرب لغاز الميثان في المنجم.

وفقا للمعلومات الأولية، كان هناك 64 عاملا في المنجم، عند وقوع الحادث، وتمكن 56 منهم من مغادرة المنجم بدون مساعدة.

إقرأ المزيد
اندلاع حريق في منجم للفحم في كوزباس الروسية
اندلاع حريق في منجم للفحم في كوزباس الروسية

وأشارت الوزارة، إلى أنه فور وقوع الحادث، تم تنظيم عملية إنقاذ شارك فيها أكثر من 20 عنصرا و3 قطع من الآليات.

ويجري التحقيق، لتحديد كل ملابسات وظروف الحادث.

 المصدر: نوفوستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا