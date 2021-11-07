إيطاليا.. صدور أحكام على 70 عضوا في أعتى مافيات البلاد

أصدر القضاء الإيطالي أحكاما بالسجن المطول والمشدد على 70 عضوا في جماعة "ندرانغيتا" أعتى مافيا في البلاد، في إطار أوسع محاكمة للمافيا في إيطاليا منذ الثمانينات.

وأفادت وسائل الإعلام بأن العدالة الإيطالية وجهت بهذه الأحكام ضربة قاصمة لجماعة "ندرانغيتا" طالت 70 من منتميها والمتواطئين معها، حيث تراوحت أحكام السجن بين 10 أشهر و20 عاما على جرائم قتل، وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والابتزاز وجرائم أخرى.

وحسب وكالة "أنسا" الإيطالية تمت تبرئة حوالي 20 شخصا، علما أن أكثر من 300 آخرين سيمثلون أمام القضاء في المستقبل.

وبدأت المحاكمة في كالابريا في يناير 2021 ومن المتوقع أن تستمر ثلاث سنوات على الأقل، علما أن الاجتماعات تعقد في قبو مجهز خصيصا للمحاكمة.

وتعتبر "ندرانغيتا" واحدة من أكثر منظمات الظل نفوذا في إيطاليا وأنحاء أوروبا.

ففي أحدث تقرير صادر عن لجنة التحقيق الوطنية المناهضة للمافيا (Dia)، لفتت سلطات إنفاذ القانون الانتباه إلى القدرة المتزايدة لهذه المافيا جنوب كالابريا على التمدد إلى خارج منطقة نفوذها التقليدية، ودورها المتعاظم في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وفي محاكمة مشابه في ثمانينات القرن الماضي، أحبطت نشاطات 470 شخصا من منتسبي مافيا "كوزا نوسترا" صقلية.

المصدر: وكالات