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محكمة أمريكية تعلّق قرار إلزامية التلقيح لموظفي الشركات

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محكمة أمريكية تعلّق قرار إلزامية التلقيح لموظفي الشركات
Reuters KAMIL KRZACZYNSKI
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علقت محكمة الاستئناف الفدرالية بتكساس إلزامية التلقيح التي أقرها الرئيس جو بايدن لموظفي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن المئة.

ويدفع قرار الرئيس الأمريكي عشرات ملايين الموظفين للتطعيم ضد كورونا حتى الرابع من يناير، تحت طائلة الخضوع لفحوص منتظمة.

وتم إعلان الإجراء منتصف سبتمبر، واعتمدته الحكومة هذا الأسبوع لكن الطعون لم تتأخر ولاسيما في ولاية تكساس التي يحكمها الجمهوريون المعارضون لإلزامية التطعيم.

ويمثل قرار المحكمة انتكاسة كبيرة لجو بايدن الذي حقق أول انجاز تشريعي كبير له باعتماد الكونغرس مؤخرا خطته الاستثمارية الضخمة للبنى التحتية.

وفي قرارها، قضت محكمة الاستئناف الفدرالية بتكساس بأن المدعين "قدموا حججا تشير إلى وجود إخلالات دستورية وإجرائية خطرة" في إجراء الحكومة. وعليه، يتم "تعليق" الإجراء ريثما تنظر المحكمة في الأمر.

وعلّق حاكم ولاية تكساس المحافظ غريغ أبوت عبر "تويتر": "سنطعن أمام المحكمة في إساءة بايدن استخدام السلطة بشكل غير دستوري".

المصدر: أ ف ب

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