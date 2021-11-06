الولايات المتحدة.. إصابة رجل بحروق خطيرة إثر صعق الشرطة له بالكهرباء

أعلنت الشرطة الأمريكية أن رجلا اشتعلت فيه النيران بعد أن استخدم عناصرها صاعقا كهربائيا لتوقيفه، وهو في حالة خطرة وتم نقله إلى المستشفى.

وأفادت صحيفة "تايمز يونيون" بأن رجلا يبلغ من العمر 29 عاما دخل إلى مركز شرطة قرية كاتسكيل، واندلعت مواجهة بينه والضباط المناوبين.

وأكد رئيس مركز الشرطة ديف دارلينغ للصحيفة إن "الضباط استخدموا صاعقا لإخضاع الرجل، الذي كان قد صب للتو المعقم على يديه، ومن ثم اشتعلت النيران فيه".

وأضاف أن "عناصر المركز كانوا على معرفة بالرجل من لقاءات سابقة".

وتابع: "أعتقد أنهم كانوا خائفين من أنه سيؤذي نفسه، وهذا ما بدأه".

وأشارت الصحيفة إلى أن المصاب نقل إلى مركز الحروق التابع لمركز ويستشستر الطبي، وهو في حالة خطيرة.

المصدر: NBC