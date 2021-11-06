السعودية.. السيطرة على حريق ضخم في مستودع لمواد البناء

نجح رجال الإطفاء السعوديون في السيطرة على حريق ضخم مساء السبت، اندلع في مستودع لمواد البناء بحي الرقيقة في مدينة الإحساء.

ونشرت مديرية الدفاع المدني السعودية تغريدة على "تويتر"، أكدت من خلالها إخماد الحريق، وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

مدني #الأحساء يخمد حريقًا في مستودع لمواد البناء بحي الرقيقة، دون وقوع إصابات - ولله الحمد. pic.twitter.com/9y3ynIfmh6 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 6, 2021

المصدر: RT