وسائل الإعلام الأمريكية تكشف هوية المدعى عليه في قضية دانتشينكو

كشفت وسائل إعلام أمريكية هوية المدعى عليه في قضية المحلل الروسي إيغور دانتشينكو، الذي زوده بمعلومات كاذبة عن العلاقات المزعومة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بروسيا.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "تبين أنه تشارلز دولان المتخصص في العلاقات العامة والمقرب من الحزب الديمقراطي الأمريكي".

وأضافت: "زود المواطن الأمريكي المحلل الروسي أولا بالمعلومات المستخدمة في الملف، لكنه بذل جهودا لاحقا لتشويه هذه الوثيقة".

من جهته، أكد رالف مارتن محامي دولان، أن "اسم موكله غير مدرج في لائحة الاتهام، حيث تم ذكره فقط على أنه المتخصص الأول في العلاقات العامة"، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل أخرى، كون موكله "شاهدا في قضية لم تغلق بعد".

وأشارت الصحيفة إلى أن "دولان عمل سابقا في مقر الحملة الانتخابية للرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون منافسي ترامب في انتخابات 2016".

كما تؤكد لائحة الاتهام أنه "يدعي بأنه اتصل في الكثير من الأحيان بممثلين رفيعي المستوى عن القيادة الروسية".

ووجهت الولايات المتحدة الخميس الماضي تهمة "الحنث باليمين لدانتشينكو في 5 تهم كجزء من تحقيق أجراه المحامي الخاص جون دورهام".

ويعتقد المحققون أن "دانتشينكو ساعد في تجميع ملف يتضمن مزاعم بتواطؤ ترامب مع روسيا، ثم أخفى عن مكتب التحقيقات الفيدرالي اتصالاته مع شخص مرتبط بالحزب الديمقراطي الأمريكي".

وأفرجت المحكمة الفدرالية في فرجينيا الخميس عن دانتشينكو بكفالة قدرها 100 ألف دولار، ومن المقرر عقد الجلسة التالية في القضية الأربعاء المقبل.

المصدر: "واشنطن بوست" + "تاس"