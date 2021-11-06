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لوكاشينكو يكشف سبب خلعه الكمامة في "المنطقة الحمراء" بالمستشفى

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لوكاشينكو يكشف سبب خلعه الكمامة في
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ريس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو
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أقدم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو على خلع الكمامة خلال محادثة مع مريض يعالج في "المنطقة الحمراء" بمركز مصابي كورونا في مدينة أورشا.

وأشار إلى أنه خلع الكمامة لإثبات أنه "يزور المستشفيات شخصيا ويتواصل مع المرضى".

وقال: "أنا على قيد الحياة.. بعض الناس يكتبون أن شبيها لي يقوم بزيارة المستشفيات".

وطالب لوكاشينكو في وقت سابق، بـ"إلغاء قيد الكمامة والغرامات المفروضة على عدم الامتثال للتدابير الاحترازية"، مضيفا، أنه "من الضروري محاربة انتشار العدوى من خلال زيادة المسؤولية الشخصية للمواطنين".

وأعلنت وزارة الصحة في بيلاروس في سبتمبر الماضي، أن "البلاد تعرضت للموجة الرابعة من كورونا، وأقرت في أكتوبر إلزامية ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي".

المصدر: "سبوتنيك"

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