سفير إثيوبيا لدى موسكو: تقارير حصار المعارضين أديس أبابا "مزيفة"

وصف السفير الإثيوبي لدى روسيا أليمايهو تيغين أرغاو التقارير بأن العاصمة أديس أبابا تحاصرها قوات مناهضة للحكومة بـ"المزيفة"، وأكد أن دولا غربية تروج لمثل هذه التقارير.

وقال: "أديس أبابا ليست محاصرة بأي قوى.. هذه أنباء كاذبة من دول غربية".

وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة باستيلاء مقاتلي "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" على مدينة "شيفا روبيت" بأنها "مزيفة"، وأن وسائل إعلام تيغراي قامت بنشرها.

وأكد أرغاو أن "تصرفات الجماعات المناهضة للحكومة التي عقد ممثلوها مؤتمرا صحفيا في واشنطن أمس الجمعة، عديمة الجدوى وعاجزة.. هذه الاتفاقية لتشكيل تحالف لمحاربة الحكومة المركزية في إثيوبيا خطط لها أعداء البلاد ولن تبصر النور".

وأضاف: "الحكومة الإثيوبية المنتخبة ديمقراطيا ملتزمة بضمان السلام والاستقرار في البلاد، والإثيوبيون مستعدون للدفاع عن بلادهم".

المصدر: "تاس"