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برلماني: لا تصدقوا الإعلام بخصوص أهداف زيارة بيرنز إلى موسكو

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برلماني: لا تصدقوا الإعلام بخصوص أهداف زيارة بيرنز إلى موسكو
Reuters
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قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، إن المعلومات من المؤسسات الرسمية حول زيارة مدير CIA وليام بيرنز إلى موسكو، أكثر صدقا من تقارير الإعلام الغربي.

في اليوم السابق، نشرت CNN مقالة نقلت فيها عن مصادر لم تسمها، حول الغرض من زيارة بيرنز لروسيا.

وذكرت القناة، أن الرئيس جو بايدن أرسل رئيس المخابرات المركزية إلى موسكو "لتحذير" السلطات الروسية من أن سلطات بلاده تراقب عن كثب، تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

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اجتماع بين مديري الاستخبارات الخارجية الروسية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في موسكو

وأضاف البرلماني: "تستمر مثل هذه المنشورات في وسائل الإعلام الأمريكية السائدة في خلق الشعور بأن واشنطن تعارض وتتصدى لعدوان موسكو، غير الموجود في الواقع".

وحث سلوتسكي، الجميع على الاعتماد على البيانات الرسمية بشأن اجتماعات بيرنز في العاصمة الروسية.

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قناة: مدير CIA زار موسكو لتحذير روسيا بشأن أوكرانيا

وشدد سلوتسكي على أن روسيا دولة عظمى لا يجوز معها إلا الحوار المتكافئ.

المصدر: RT

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