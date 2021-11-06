قرغيزستان تنشد تحقيق المساواة في الحقوق بين الجنسين بحلول عام 2030

أعلنت سلطات قرغيزستان أنها وضعت استراتيجية وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين حتى عام 2030.

جاء ذلك على لسان زانيل أليباييفا، نائبة وزير العمل والرعاية الاجتماعية والهجرة في قرغيزستان خلال مشاركتها في الجلسة الثمانين للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وأوضحت نائبة الوزير أن الوثيقة تتضمن خمسة محاور أساسية: التمكين الاقتصادي للمرأة، والسياسة في مجال الثقافة والتعليم الوظيفي، والحماية من التمييز بين الجنسين والقضاء العادل، والمشاركة السياسية للمرأة، والسياسة التنظيمية لضمان المساواة بين الجنسين.

وأضافت المسؤولة: "أظهرت مراجعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية السابقة لتحقيق المساواة بين الجنسين حتى عام 2020 أن خطة العمل قد تحققت بنسبة 73%".

وأشارت إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية لقرغيزستان حتى عام 2040 تتضمن أيضا أهدافا وإجراءات ذات علاقة بالمساواة بين الجنسين، منها خفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 25%، وحماية وتعزيز مصالح الأطفال والنساء، والقضاء على ظاهرة الزواج القسري والمبكر، وإنهاء جميع أشكال العنف الأسري.

يذكر أن مجموعة من النساء القرغيزيات قمن في الربيع الماضي وعلى خلفية تفشي البطالة، بالاستيلاء على مقر السلطة المحلية في إحدى البلدات، وهددن بحرق أنفسهن قائلات أنهن لا يستطعن سداد قروضهن بسبب انعدام فرص العمل.

المصدر: وسائل إعلام قرغيزية