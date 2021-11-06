 
مباشر

الصحة النمساوية تكشف شرط منحها شهادة كوفيد للمطعمين بـ "سبوتنيك V"

أخبار العالم

الصحة النمساوية تكشف شرط منحها شهادة كوفيد للمطعمين بـ
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ro7d

 قالت وزارة الصحة النمساوية، إن كل من تم تطعيمهم باللقاح الروسي "سبوتنيك V"، يمكنهم الحصول على شهادة كوفيد صالحة في النمسا، بعد تحقيق شرط واحد.

 وهذا الشرط، هو وجود كمية كافية من الأجسام المضادة المعدلة لفيروس كورونا الجديد، وبعد تلقي تطعيم إضافي بجرعة واحدة من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA.

إقرأ المزيد
النمسا تحرم غير المطعمين ضد كورونا من العديد من الأماكن
النمسا تحرم غير المطعمين ضد كورونا من العديد من الأماكن

في وقت سابق، أعلنت الحكومة النمساوية فرض قيود على من لم يتم تطعيمهم اعتبارا من 8 نوفمبر بسبب الزيادة اليومية القياسية في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19، وتزايد الضغط على المستشفيات.

على سبيل المثال، باتت زيارة المطاعم وصالونات التجميل وتسجيل الوصول في الفنادق، ممكنة فقط للذين تم تطعيمهم أو تعافيهم من المرض.

ولن يتمكن غير الملقحين بعد الآن من تقديم اختبارات PCR لزيارة هذه الأماكن.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا