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الخارجية: لكي تتمكن كييف وتبليسي من الحوار مع موسكو يجب التخلي عن التهم الباطلة

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الخارجية: لكي تتمكن كييف وتبليسي من الحوار مع موسكو يجب التخلي عن التهم الباطلة
Sputnik
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قال أندريه بيلوسوف نائب ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات بجنيف إنه لا يمكن الحوار مع أوكرانيا وجورجيا لتطبيع العلاقات الثنائية إلا بعد تخليهما عن الاتهامات الباطلة ضد روسيا.

وأضاف بيلوسوف، الذي مثل روسيا في اجتماعات اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة العالمية في نيويورك: "تدل التصريحات الصادرة عن السلطات الأوكرانية والجورجية، أن هاتين الدولتين لم تتمكنا حتى الآن، من تخطي التقييمات المتحجرة لما حدث في أغسطس 2008 فيما يتعلق بجورجيا، وبالطبع لما يحدث في شرق أوكرانيا، ولما حدث في شبه جزيرة القرم عام 2014".

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وتابع الدبلوماسي الروسي: "نحن في خطاباتنا، ندحض ونرفض جميع الاتهامات الباطلة، وكذلك طالبنا قادة هاتين الدولتين باتخاذ موقف موضوعي ومنطقي، والتخلي عن الاتهامات الباطلة".

وشدد بيلوسوف، على أنه "بدون ذلك لا يمكن إجراء أي حوار لحل المشاكل الموجودة في العلاقات الثنائية لهاتين الدولتين مع روسيا".

المصدر: تاس

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