دبلوماسي روسي: في عهد بايدن الحوار جار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي

قال أندريه بيلوسوف نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، إن الحوار البناء والموضوعي حول الاستقرار الاستراتيجي يجري بين موسكو وواشنطن.

وأشار بيلوسوف، في حديث للصحفيين الروس أمس، إلى أن الطرفين، يناقشان خلاله العديد من القضايا.

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وأضاف بيلوسوف، الذي مثل روسيا في اجتماعات اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة العالمية في نيويورك: "حدث انقطاع طويل في المناقشات المفصلة في إطار الحوار الاستراتيجي. كانت هناك اجتماعات، ولكنها لم تتضمن مناقشات موضوعية أثناء عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما الآن، بعد لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف، بدأ بالفعل تبادل موضوعي وبناء للآراء".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "يهتم زملاؤنا في موسكو بشكل كبير بهذا الأمر. وفي إطار هذا الحوار، تجري مناقشة عدد كبير نسبيا من القضايا التي تشرف عليها إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية".

المصدر: تاس