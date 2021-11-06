وزير دفاع أوكرانيا: استخدام طائرات Bayraktar لا ينتهك اتفاقيات مينسك

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده تعتقد أنها لم تنتهك اتفاقيات مينسك، باستخدامها طائرات Bayraktar في دونباس، رغم أن هذه الاتفاقيات تحظر ذلك.

وأضاف وزير دفاع أوكرانيا الجديد، في لقاء تلفزيوني: "أود أن ألفت انتباهكم إلى نص اتفاقيات مينسك الذي يتضمن بوضوح حظر استخدام الطائرات بدون طيار. لكن هناك كلمة واحدة مهمة التي ينساها حتى أصدقاءنا الألمان: الطائرات الأجنبية. وهذا يعني أنع يمنع على الروس استخدام الطائرات بدون طيار فوق الأراضي الأوكرانية. ونحن على أرضنا، وهذه طائرة أوكرانية بدون طيار".

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من جانبه، وصف ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، استخدام أوكرانيا طائرات Bayraktar في دونباس، باللعبة الخطيرة للغاية، وقد لا تتخيل كيفية عواقبها.

وتمنع اتفاقيات مينسك، استخدام الطائرات بدون طيار في دونباس، باستثناء الدرونات التابعة لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

قبل ذلك، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الأوكراني، استخدم طائرة بدون طيار هجومية لأول مرة في دونباس.

Министр обороны Украины Резников заявил, что применение беспилотников Bayraktar не нарушает минские соглашенияhttps://t.co/5EEzZuj8Ndpic.twitter.com/PTbMm2ZQSX — РИА Новости (@rianru) November 6, 2021

من جانبها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساسي، أن بلادها على علم باستخدام القوات الأوكرانية لطائرة بدون طيار، لكنها تتهم "جميع الأطراف" في هذا النزاع باستخدام الطائرات بدون طيار، التي لا يمكن استخدامها إلا من قبل مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بموجب اتفاقيات مينسك.

المصدر: نوفوستي