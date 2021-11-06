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"تويتر" يعلن إيقاف خاصية "الموضوعات الرائجة" مؤقتا في إثيوبيا

أخبار العالم

Reuters Stephen Lam
شعار شركة "تويتر"
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أفاد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنه أوقف مؤقتا خاصية الموضوعات الرائجة في إثيوبيا التي تشهد صراعا، وذلك على خلفية وجود تهديد بحدوث إيذاء جسدي.

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وفي بيان له، قال "تويتر": "التحريض على العنف أو تجريد الناس من إنسانيتهم مخالف لقواعدنا".

وأضاف: "بالنظر إلى وجود تهديد وشيك بحدوث إيذاء جسدي، فقد أوقفنا أيضا خاصية الموضوعات الرائجة مؤقتا في إثيوبيا".

المصدر: "رويترز"

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