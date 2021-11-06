"تويتر" يعلن إيقاف خاصية "الموضوعات الرائجة" مؤقتا في إثيوبيا

أفاد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنه أوقف مؤقتا خاصية الموضوعات الرائجة في إثيوبيا التي تشهد صراعا، وذلك على خلفية وجود تهديد بحدوث إيذاء جسدي.

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وفي بيان له، قال "تويتر": "التحريض على العنف أو تجريد الناس من إنسانيتهم مخالف لقواعدنا".

وأضاف: "بالنظر إلى وجود تهديد وشيك بحدوث إيذاء جسدي، فقد أوقفنا أيضا خاصية الموضوعات الرائجة مؤقتا في إثيوبيا".

المصدر: "رويترز"