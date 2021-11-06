سفارة: الجيش الأمريكي يترك خلفه الفوضى في الخارج

قالت السفارة الروسية في واشنطن، في تغريدة على تويتر أمس الجمعة، إن العسكريين الأمريكيين "يتجولون بتهور" في كل العالم، ويتركون خلفهم الفوضى.

وأضافت السفارة: "نحن في حيرة من أمرنا، بسبب قلق الخدمة الصحفية في الخارجية الأمريكية والبنتاغون تجاه نشاطات قواتنا المسلحة على أراضينا الوطنية وداخل الحدود الروسية. انظرو إلى أنفسكم في المرآة. الجيش الأمريكي هو من يجوب العالم بتهور، ويترك خلفه الفوضى".

إقرأ المزيد

في وقت سابق من يوم الجمعة، قالت نائبة رئيس المكتب الصحفي بالخارجية الأمريكية جالينا بورتر، إن أية أخبار عن النشاط العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا تثير قلق الولايات المتحدة، وإن أي عمل عدواني سيثير قلق واشنطن بشكل خاص.

We are perplexed by concern of the press offices of @StateDept and @DeptofDefense with the activity of our military forces on the national territory within 🇷🇺 borders. Look in the mirror. It is the 🇺🇸 military roaming recklessly around the world and leaving behind chaos. pic.twitter.com/4Z83ueBcft — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 5, 2021

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إن البنتاغون يراقب عن كثب نشاط القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: تاس