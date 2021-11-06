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سفارة: الجيش الأمريكي يترك خلفه الفوضى في الخارج

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سفارة: الجيش الأمريكي يترك خلفه الفوضى في الخارج
Reuters
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قالت السفارة الروسية في واشنطن، في تغريدة على تويتر أمس الجمعة، إن العسكريين الأمريكيين "يتجولون بتهور" في كل العالم، ويتركون خلفهم الفوضى.

وأضافت السفارة: "نحن في حيرة من أمرنا، بسبب قلق الخدمة الصحفية في الخارجية الأمريكية والبنتاغون تجاه نشاطات قواتنا المسلحة على أراضينا الوطنية وداخل الحدود الروسية. انظرو إلى أنفسكم في المرآة. الجيش الأمريكي هو من يجوب العالم بتهور، ويترك خلفه الفوضى".

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في وقت سابق من يوم الجمعة، قالت نائبة رئيس المكتب الصحفي بالخارجية الأمريكية جالينا بورتر، إن أية أخبار عن النشاط العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا تثير قلق الولايات المتحدة، وإن أي عمل عدواني سيثير قلق واشنطن بشكل خاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إن البنتاغون يراقب عن كثب نشاط القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: تاس

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