أردوغان يلعب كرة السلة مع مجموعة من الشباب (صور + فيديو)
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجموعة من الشباب في لعب كرة السلة بحديقة "الأمة" بمنطقة عمرانية في إسطنبول.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن أردوغان توجه عقب صلاة الجمعة إلى الحديقة من أجل حضور مراسم افتتاحها، وشارك مجموعة من الشباب كانوا يلعبون كرة السلة.
وأفادت بأن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن شارك أردوغان في اللعب.
ونشرت وسائل إعلام تركية فيديو وصورا وثقت أردوغان وهو يشارك الشباب لعب كرة السلة.
Bu basket Erdoğan öldü diyenlerin potasına girsin:) pic.twitter.com/Evn0G307lM— Muhammed Göksu (@mgoksu58) November 5, 2021
Recep Tayyip Erdogan hasta diyenlere öldu diyenlere nispet , Reis bugun gençlerle basket oynadi ......Allah uzun ömürler versin sana Reis'im... pic.twitter.com/LPYIPmoYaI— ecenazuslu (@ecenazuslu1985) November 5, 2021
BİR SAAT ÖNCE…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 5, 2021
BAKALIM TANIYABİLECEK MİSİNİZ?
🤗 pic.twitter.com/6tG2WNgSOt
المصدر: "الأناضول"
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