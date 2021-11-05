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أردوغان يلعب كرة السلة مع مجموعة من الشباب (صور + فيديو)

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أردوغان يلعب كرة السلة مع مجموعة من الشباب (صور + فيديو)
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجموعة من الشباب في لعب كرة السلة بحديقة "الأمة" بمنطقة عمرانية في إسطنبول.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن أردوغان توجه عقب صلاة الجمعة إلى الحديقة من أجل حضور مراسم افتتاحها، وشارك مجموعة من الشباب كانوا يلعبون كرة السلة.

وأفادت بأن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن شارك أردوغان في اللعب.

ونشرت وسائل إعلام تركية فيديو وصورا وثقت أردوغان وهو يشارك الشباب لعب كرة السلة.

المصدر: "الأناضول"

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