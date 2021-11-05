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متظاهرون يحرقون دمية على هيئة جونسون في لندن

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متظاهرون يحرقون دمية على هيئة جونسون في لندن
Reuters HANNAH MCKAY
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أحرق المشاركون في مسيرة "المليون قناع" السنوية التي نظمتها حركة "أنونيموس"، دمية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ميدان "إكليل الغار" وسط لندن.

وتجمع المتظاهرون في الميدان وعرضوا دمية من الورق لبوريس جونسون، وأحرقوها.

من جهتها، عززت القوات الأمنية من تواجدها في منطقة الميدان، لكنها لم تتدخل.

ويطالب بعض المشاركين بالإفراج عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، فيما يطالب آخرون بإلغاء جوازات "كوفيد".

وحملت مجموعة أخرى من المتظاهرين لافتة ضخمة كتب عليها "فاز ترامب".

وتوحد حركة " أنونيموس"، المدافعين عن استخدام شبكات الكمبيوتر للترويج للأفكار السياسية وحماية حقوق الإنسان وضمان حرية المعلومات دون رقابة على الإنترنت.

المصدر: "نوفوستي"

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