"لحم بورق الذهب".. وجبة لمسؤول كبير تثير غضبا واسعا في فيتنام (فيديو)

أثار تسجيل مصور لمسؤول فيتنامي كبير يتلذذ بشريحة لحم ملفوفة بورق الذهب غضبا شعبيا كبيرا، في بلد يبلغ متوسط دخل الفرد فيه بضعة دولارات في اليوم.

وظهر وزير الأمن العام الفيتنامي تو لام، في فرع لندن من سلسلة مطاعم لحوم "نصرت" التي تقدم شرائح لحم ملفوفة بورق الذهب عيار 24 قيراطا، ويقال إن ثمن تلك الشرائح يفوق الألف دولار.

ونشر المطعم الفيديو إلا أنه سارع إلى حذفه بعد انتشاره عبر "تيك توك" و"فيسبوك"، خاصة في تلك البلاد التي بلغ متوسط الدخل الشهري فيها نحو 180 دولارا عام 2020، وفقا للمكتب العام للإحصاء.

ونشر بعض المستخدمين إلى جانب الفيديو صورا لأطفال فقراء من أشد مناطق فيتنام فقرا، بينما علق أحد مستخدمي الإنترنت: "من أين له بالمال؟ راتبه السنوي لا يستطيع حتى دفع ثمن هذه الوجبة". وجاء في منشور آخر: "لقد واجه الشعب صعوبات شديدة منذ الجائحة، لكن مسؤولينا يستمتعون مثل الشخصيات المشهورة عالميا".

وكان "تو لام" انتهج منذ توليه منصبه عام 2016، موقفا متشددا تجاه المعارضة وحركات الدفاع عن حقوق الإنسان.

المصدر: "أ ف ب"