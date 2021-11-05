بايدن : لدينا الملايين من أقراص "فايزر" الجديدة لعلاج كورونا
AP Carolyn Kaster
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تمتلك الملايين من أقراص عقار شركة "فايزر" التجريبي لعلاج كورونا.
وقال بايدن: "إذا أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، فقد نحصل قريبا على أقراص تعالج الفيروس لمن أصيبوا به".
وأضاف: "لدينا ملايين الأقراص... هذا العلاج سيكون أداة أخرى في جعبتنا لحماية الناس من أسوأ تداعيات كوفيد-19".
المصدر: رويترز
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