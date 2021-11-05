بايدن : لدينا الملايين من أقراص "فايزر" الجديدة لعلاج كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تمتلك الملايين من أقراص عقار شركة "فايزر" التجريبي لعلاج كورونا.

وقال بايدن: "إذا أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، فقد نحصل قريبا على أقراص تعالج الفيروس لمن أصيبوا به".

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وأضاف: "لدينا ملايين الأقراص... هذا العلاج سيكون أداة أخرى في جعبتنا لحماية الناس من أسوأ تداعيات كوفيد-19".

المصدر: رويترز