واشنطن توجه دعوة عاجلة لمواطنيها لمغادرة إثيوبيا بأسرع وقت ممكن
Reuters
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أهابت السفارة الأمريكية في أديس أبابا بجميع المواطنين الأمريكيين مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن، بعد أن هدد تحالف من القوات المناهضة للحكومة بالزحف على العاصمة.
وورد في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية لدى أديس ابابا اليوم الجمعة: "الوضع الأمني في إثيوبيا غير واضح تماما. نهيب بالمواطنين الأمريكيين في إثيوبيا مغادرتها في أسرع وقت ممكن".
المصدر: رويترز
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