 
مباشر
عاجل
الصحة العراقية: 125 إصابة نتيجة الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى في نيجيريا إلى 43 قتيلا

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى في نيجيريا إلى 43 قتيلا
Reuters TEMILADE ADELAJA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ro06

أفاد مسؤول بالصليب الأحمر النيجيري بانتشال سبع جثث أخرى من مبنى سكني شاهق انهار أثناء البناء في لاغوس يوم الاثنين، ليرتفع عدد القتلى إلى 43.

إقرأ المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في لاغوس إلى 36 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في لاغوس إلى 36 قتيلا

من بين القتلى فيمي أوسيبونا، مدير "فورسكور هومز"، الشركة العقارية التي تبني البرج الفاخر المكون من 21 طابقا، حسبما قال سيجون أكاندي لوكالة "الأسوشيتد برس".

لم يتم إنقاذ ناجين من موقع الحادث منذ يوم الثلاثاء.

ولا يعرف عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين، لكن أحد عمال البناء في مكان الحادث قدر أن 100 شخص كانوا يعملون هناك لحظة الانهيار، مما يعني أن 48 شخصا قد يكونون في عداد المفقودين.

المصدر: "أسوشيتد برس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا