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وكالة: الأطباء يشككون بقدرة رئيس التشيك على القيام بواجباته بشكل كامل

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وكالة: الأطباء يشككون بقدرة رئيس التشيك على القيام بواجباته بشكل كامل
Sputnik
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قالت مجموعة أطباء مشرفة على علاج رئيس التشيك ميلوش زيمان، إنه على الرغم من التحسن الذي طرأ على وضعه الصحي بعد دخول المستشفى في أكتوبر، إلا أنه لن يستطيع تنفيذ واجباته بشكل كامل.

 ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى وكالة رويترز، لاحظ الأطباء تحسنا في صحة زيمان، لكنهم يعتقدون أن من الأفضل له البقاء في المستشفى.

ولم يتمكن الأطباء، من الرد على سؤال حول متى سيتم خروج زيمان من المستشفى.

في 10 أكتوبر، تم ولسبب لم يتم كشفه نقل زيمان البالغ من العمر 77 عاما إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى العسكري المركزي في براغ.

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وفي يوم الخميس تم نقله إلى قسم عادي بالمستشفى.

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس زيمان يوم السبت في المستشفى، بيتر فيالو المرشح لمنصب رئيس وزراء جمهورية التشيك، ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وبالتالي، فإن اقتراح مجلس الشيوخ في البرلمان التشيكي، بعزل زيمان عن منصبه مؤقتا لأسباب صحية يفقد آنيته.

المصدر: تاس

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