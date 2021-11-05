لأول مرة.. البابا فرنسيس يعين امرأة لمنصب بارز في الفاتيكان

بقرار غير مسبوق، عين البابا فرنسيس امرأة لثاني أرفع منصب في حكومة مدينة الفاتيكان.

وعين البابا فرنسيس أمس الخميس الراهبة الإيطالية البالغة من العمر 52 عاما، رافائيلا بيتريني (وهي تخرجت في جامعة LUISS المشهورة لإدارة الأعمال) لمنصب الأمين العام في حكومة مدينة الفاتيكان (أي وظيفة مماثلة لمنصب نائب محافظ أو نائب عمدة مدينة).

وتضم الحكومة التي تتخذ من قصر في الفاتيكان مقرا لها أكثر من ألفي موظف، وتشرف على الحياة اليومية للمدينة، بما يشمل عمل الشرطة وخدمات الإسعاف والرعاية الصحية والمتاحف.

المصدر: "رويترز"