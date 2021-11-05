البابا فرنسيس يزور قبرص واليونان من 2 إلى 6 ديسمبر

أعلن الفاتيكان اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس سيزور جزيرة قبرص المطلة على البحر المتوسط ثم اليونان بين الثاني والسادس من ديسمبر المقبل.

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان في بيان إن "البابا سيتوجه إلى قبرص حيث سيزور نيقوسيا بين 2 و4 ديسمبر، واليونان من 4 إلى 6 ديسمبر حيث سيتوجه إلى أثينا وجزيرة ليسبوس".

وقلص البابا الأرجنتيني، الذي يبلغ من العمر 85 عاما في ديسمبر وخضع لعملية جراحية في القولون في يوليو، رحلاته بشكل كبير العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وقام هذا العام برحلة تاريخية إلى العراق وزار سلوفاكيا وبودابست في سبتمبر، وفي منتصف أكتوبر زار وفد من الفاتيكان مخيم مافروفوني للمهاجرين في جزيرة ليسبوس للتخطيط لرحلة البابا الأرجنتيني.

وأعلن رئيس أساقفة كاثوليك بحر إيجة جوزف برنتيزيس أن البابا يريد "إصدار إعلان إنساني بأن الكنيسة وجميع شعوب أوروبا يهتمون باللاجئين وأنه يجب الاعتراف بالثقل الذي تتحمله اليونان من قبل دول أوروبية أخرى".

المصدر: "أ ف ب"