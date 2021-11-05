بيسكوف: في بيلاروس كما في روسيا رئيس الدولة يحدد السياسة الخارجية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن رئيس الدولة بالذات في بيلاروس، وكذلك في روسيا، يحدد الموقف الرسمي للبلاد في مجال السياسة الخارجية".

وأضاف معلقا على ما قاله عضو البرلمان البيلاروسي أندريه سافينيخ، إن بيلاروس اعترفت رسميا بشبه جزيرة القرم، كمنطقة روسية: "في بيلاروس، لا يقرر البرلمان السياسة الخارجية. هناك كما في بلادنا، هذا الأمر من اختصاص رئيس البلاد".

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في وقت سابق، قال أندريه سافينيخ رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الدولية في مجلس النواب في بيلاروس، إن تصريح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حول شبه جزيرة القرم في اجتماع لمجلس الدولة الأعلى في دولة الاتحاد، يعد بمثابة الاعتراف بها كأراض روسية.

المصدر: تاس