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بكين تحث واشنطن على نشر كل تفاصيل حادثة الغواصة النووية

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بكين تحث واشنطن على نشر كل تفاصيل حادثة الغواصة النووية
Reuters
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قال وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، اليوم إن سلطات بلاده تحث الجانب الأمريكي على نشر تقرير عن حادثة الغواصة النووية الضاربة "كونيكتيكت".

وخلال تعليقه على نتائج التحقيق في الحادث، طالب الدبلوماسي، الولايات المتحدة بوقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي.

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وأضاف: "نحث الولايات المتحدة مرة أخرى على الإعلان عن جميع تفاصيل الحادث، وكذلك الأخذ بالاعتبار مخاوف دول المنطقة. يجب وقف الاستفزازات ووقف استعراض العضلات وتقويض سيادة وأمن الدول الأخرى".

أمس الخميس، أعلن المتحدث باسم الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية، أن التحقيق استنتج أن الغواصة اصطدمت بصخرة تحت الماء. وبعد التحقيق، تم طرد قائد الغواصة وكبير مساعديه وكذلك المشرف على تشغيل مجمع السونار، من الخدمة.

المصدر: تاس

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