الدومينيكان توضح سبب هبوط مروحيات عسكرية أمريكية في قاعدة بويرتو بلاتا

أكدت السلطات في جمهورية الدومينيكان، أن هبوط خمس مروحيات عسكرية أمريكية تقل جنودا في قاعدة بويرتو بلاتا الجوية، هي عملية "روتينية".

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وقال العسكري المتقاعد أنطونيو هيريديا، الذي يعيش بالقرب من قاعدة بويرتو بلاتا الجوية، لوكالة فرانس برس "بدأ الناس يطلقون التكهنات واعتقدوا أنه قد يكون تصعيدا عسكريا".

وأوضحت وزارة الدفاع في الدومينيكان، في بيان، أنه "تم السماح مسبقا" لهبوط "مروحيات أمريكية في مقاطعة بويرتو بلاتا".

وأضاف "هذه المروحيات قامت بتوقف تقني للتزود بالوقود واستراحة طواقمها في إجراءات روتينية لرحلات المسافات الطويلة"، مؤكدة أنها "غادرت الدومينيكان صباح الخميس حسب مسارها المقرر".

U.S. National Guard helicopters entering Dominican Republic earlier today for refueling. Raised talk of intervention in Haiti. Helicopters now in Puerto Rico. #aviation 🇺🇸 pic.twitter.com/j9feOFlgb2 — Houston Air Watch (@houstonairw) November 4, 2021

وأثارت هذه القضية جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا مقطع فيديو لمروحيات تحلق فوق شاطئ وتكهنات بتدخل أميركي محتمل في هايتي بعد خطف مبشرين أمريكيين وأقارب لهم.

وذكرت صحيفة "دياريو ليبري" التي تصدر في الدومينيكان أن المروحيات كانت من طرازي "بلاك هوكس" و"بوينغ سي اتش-47 تشاينوكس" وفي طريقها من جزر الباهاماس إلى بورتوريكو.

المصدر: أ ف ب