بانتصار ملموس لحكومة بينيت.. الكنيست يقر ميزانية إسرائيل لـ2022

حققت الحكومة الإسرائيلية الجديدة انتصارا ملموسا إذ نجحت اليوم الجمعة في تمرير ميزانية الدولة لعام 2022 عبر الكنيست.

وبعد تبني الكنيست أمس الخميس ميزانية الدولة لعام 2021، صوت 59 نائبا فجر اليوم بالقراءة الثالثة لصالح إقرار ميزانية عام 2022 بقيمة 573 مليار شيكل (183 مليار دولار)، مقابل 56 معارضا.

كما تبنى الكنيست أمس بشكل أسرع مما كان متوقعا قانون الترتيبات الاقتصادية الذي يحدد تفصيل تطبيق الخطة المالية للدولة، بعد رد جميع التحفظات التي قدمتها المعارضة.

وتم إقرار ميزانية 2022 بشكل مسبق، إذ كان أقصى موعد لتبنيها مارس العام القادم، خلافا عن ميزانية 2021 التي كان عدم تبنيها بحلول 14 نوفمبر الجاري سيدفع البلاد إلى انتخابات مبكرة جديدة.

وأتاحت نتائج التصويت ضمان استقرار حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت للمستقبل المنظور، وذلك بعد عجز الكنيست عن تبني ميزانية الدولة على مدى 3.5 أعوام.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"