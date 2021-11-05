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بالفيديو.. راكب خرج عن طوره يحطم مكتب استقبال بمطار برازيلي

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بالفيديو.. راكب خرج عن طوره يحطم مكتب استقبال بمطار برازيلي
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حطم رجل فقد السيطرة على أعصابه مكتب تسجيل وصول بمطار غواروليوس الدولي في مدينة ساو باولو البرازيلية بعد أن عادت طائرته إلى المطار بسبب سوء الأحوال الجوية فور الإقلاع.

وحسب تقارير إعلامية، وقع الحادث الثلاثاء بعدما اضطر ركاب الرحلة إلى المكوث عدة ساعات أولا على متن الطائرة ثم في قاعة الانتظار بمطار للحصول على معلومات عن موعد استئناف سفرهم، دون أن تقدم لهم شركة الطيران الخدمات الضرورية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أحد الركاب العالقين يمسك حاجزا ويحطم به الشاشة الزجاجية الفاصلة لمكتب تسجيل وصول الركاب التابع لشركة الطيران، وهو وزوجته يصرخان على موظفي الشركة مطالبين بتوفير لأسرتهم بطفلها الصغير الطعام والإقامة في الفندق.

واستدعى مسؤولون بالمطار رجال الشرطة الذين أوقفوا الراكب المشاغب.

المصدر: وسائل إعلام برازيلية

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