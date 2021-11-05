 سفير رواندا ينتقد رد فعل برلمان الاتحاد الأوروبي على إدانة روسساباجينا

قال سفير رواندا في هولندا أوليفييه جان باتريك ندوهونغير، إن رد فعل البرلمان الأوروبي على إدانة بلاده لرجل الأعمال بول روسساباجينا بتهم الإرهاب، يفتقد للصدق.

وشدد على أن أعضاء البرلمان الأوروبي، تجاهلوا معظم الأدلة ضد روسيساباجينا البالغ من العمر 67 عاما، بسبب مكانته المشهورة.

وكان بول روسيساباجينا – الذي تجسدت شخصيته في الفيلم الأمريكي "فندق رواندا" الذي يوثق الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994- قد صرح سابقا بأنه لن يمثل أمام المحكمة في رواندا، معتبرا أن التهم الموجهة إليه المتعلقة بالإرهاب ملفقة. ولكن سلطات رواندا، قامت باعتقاله في أغسطس 2020، فور عودته من دبي إلى وطنه.

خلال جلسة الاستماع السابقة للمحاكمة، تم توجيه 13 تهمة ضده، من بينها الإرهاب، والتواطؤ في القتل، وتشكيل جماعة مسلحة وغيرها. وفي سبتمبر 2021، حكم عليه بالسجن 25 عاما.

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وأشار البرلمان الأوروبي، إلى وجود دوافع سياسية خلف ملاحقة روسيساباجينا وطالب بالإفراج الفوري عنه وإعادته إلى الولايات المتحدة.

وأضاف السفير: "رد نواب البرلمان الأوروبي على قضية بول روسباجينا، يعج بالنفاق والتعالي، وهم يطالبون بالإفراج عن بول روسساباجينا لسببين رئيسيين: أولا، لأنه وفقا لهم، مواطن بلجيكي وبالتالي مواطن أوروبي، وثانيا، لأنه بطل".

وأشار الدبلوماسي، إلى أن روسباجينا يحمل جنسية مزدوجة، ولم يتخل قط عن جنسيته الرواندية، ويجب أن يحاسب على الجرائم المرتكبة في رواندا. وشدد السفير، على أنه تتم محاكمة روسباجينا ليس بسبب بطولاته، بل لأسباب أخرى.

المصدر: نوفوستي