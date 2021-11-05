المخابرات الصومالية تضبط طائرات مسيرة تركية في مطار مقديشو

قامت قوة من وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية بضبط طائرات مسيرة تركية كانت ضمن شحنة وصلت إلى مطار آدم عدي الدولي في مقديشو.

وحسب مصادر نقل عنها موقع "الصومال الجديد"، فإن هذه الطائرات بدون طيار تشبه من حيث التصميم تلك المستخدمة من قبل الولايات المتحدة في القصف ومختلفة تماما عن تلك المستخدمة في التسجيل.

وقال النائب زكريا حاجي إن الطائرات المسيرة استوردها من تركيا وأنها تابعة لشركة تسمى هوفان، وهي شركة متخصصة في مكافحة الآفات والري وجميع الأنشطة الزراعية، معتبرا أن المسيرات صادرتها وكالة المخابرات والأمن القومي "بشكل غير قانوني".

وطالب النائب وكالة المخابرات بإعادة الممتلكات إلى الشركة على الفور.

وكانت هناك مؤخرا تقارير عن إدخال طائرات بدون طيار إلى البلاد، وسط مخاوف من استخدامها في أعمال مخلة بالأمن.

وكانت ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال أصدرت قرارا بحظر استخدام الطائرات من دون طيار في مناطق الولاية معتبرة ذلك تهديدا أمنيا لها، ومؤكدة أنها لا تسمح بدخول الطائرات من دون طيار التي تستخدم أحيانا في التصوير في الموانئ أو المطارات أو نقاط التفتيش الأمنية.

المصدر: "الصومال الجديد"