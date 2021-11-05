رئيس البرازيل يخطئ في تسمية برج بيزا ويصبح بطلا "للميمات"

ارتكب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، غلطة مثيرة للسخرية عند حديثه عن برج بيزا في إيطاليا.

وخلال خطابه في حفل إطلاق وتشغيل تكنولوجيا 5G، قام بتسمية البرج المائل الشهير، بـ "برج البيتزا".

وقال رئيس البرازيل: "كنت مؤخرا في زيارة إلى إيطاليا، وخلالها زرت برج البيتزا".

وأثارت غلطة الرئيس البرازيلي موجة كبيرة من الميمات الساخرة في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي في الإنترنت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها الرئيس البرازيلي بهذا الشكل المضحك خلال الفعاليات العامة. فقبل ذلك بقليل، خلط بولسونارو خلال مؤتمر صحفي، بين اسم مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري والممثل الشهير جيم كاري.

ومن بين التعليقات الساخرة، على هذه الهفوات المضحكة من جانب رئيس البرازيل، تم في تويتر نشر تغريدة ظهر فيها بولسونارو مع الممثل كيري وهما يقفان مبتسمان على خلفية برج "مائل" لأنواع مختلفة من البيتزا.

المصدر: نوفوستي