الأمير تشارلز وزوجته يزوران مصر في الـ18 من نوفمبر

أعلنت السفارة البريطانية لدى القاهرة أن ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال، سيزوران مصر في الـ18 من نوفمبر الجاري.

وقال نيل ميكليب المستشار السياسي والاقتصادي لسفير بريطانيا في القاهرة إن "هذه الزيارة هي أرفع زيارة يمكن أن يقوم بها عضو في الأسرة الملكية لأي بلد في العالم، مؤكدا أنها "مؤشر على مدى الاحترام الذي تكنه بريطانيا لمصر... شرف كبير أن نزور مصر ونلتقي شعبها".

وأضاف أن "هذه الزيارة تأتي لعدة أسباب، أولها رغبة زوجة تشارلز بزيارة المنطقة، وثانيا أنه تم الانتهاء من القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وثالثا بسبب مؤتمر المناخ المنعقد في غلاسكو الاسكتلندية، حيث حضر الأمير تشارلز الجلسة الافتتاحية لتصبح مصر شريكة للمملكة المتحدة في قمة المناخ في ظل الجهود التي تبذل على المستوى الدولي للحفاظ على المناخ".

يذكر أن الأمير تشارلز، هو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية.

ويحمل لقب ولي العهد ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، وهو أكبر وريث شرعي سنا في تاريخ بريطانيا.

المصدر: القاهرة 24