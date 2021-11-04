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مصرع مهاجر وإصابة 3 دهسهم قطار شمال فرنسا

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مصرع مهاجر وإصابة 3 دهسهم قطار شمال فرنسا
Reuters
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أعلنت السلطات الفرنسية أن قطارا صدم مجموعة من المهاجرين كانوا يسيرون بمحاذاة السكة قرب كاليه شمالي البلاد، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال فرانك ديرسين نائب رئيس منطقة أوت دو فرانس إن جميع الضحايا من إريتريا، وأن أحد المصابين الثلاثة في حالة خطيرة.

من جهتها أفادت الشركة المشغلة للقطار إس.إن.سي.إف بأن حركة القطارات ستظل معلقة على خط كاليه-دونكيرك حتى صباح الجمعة.

المصدر: رويترز

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