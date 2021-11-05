إيران: تجاوزنا عتبة الـ210 كغ ولدينا 25 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن البرلمان فوض الهيئة بإنتاج 120 كغ من اليورانيوم المخصب.

وأضاف: "تعدينا عتبة الـ210 كغ حاليا ولدينا 25 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".

وصرح بأنه ليس بإمكان أي دولة إنتاج هذه الكمية عدا الدول التي تملك السلاح النووي.

وأكد أن تركيز المرشد الأعلى علي خامنئي على الطاقة النووية كمجال للسلطة، مكّن طهران من تحقيق تقدم في التقنيات المتطورة مثل التكنولوجيا النووية والنانو، مؤكدا أن ذلك يشبه السلاح ويردع الأعداء.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية