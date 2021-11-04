سيناتور أمريكي يعتزم تعديل مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية لفحص إمدادات طائرات "بيرقدار" التركية

يعتزم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي روبرت تعديل مشروع ميزانية الدفاع للسنة المالية المقبلة، بما يفيد متابعة صادرات تركيا من الطائرات المسيّرة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب مينينديز، أن "التعديل ينص على عمليات التفتيش على صادرات الطائرات بدون طيار من تركيا بسبب الانتهاكات، وكذلك القيود المحتملة على المساعدات لأذربيجان".

وأضاف البيان: "يسعى مينينديز إلى مطالبة البنتاغون بتقديم تقرير حول ما إذا كانت الطائرات التركية بدون طيار تحتوي على مكونات أمريكية الصنع، كما يجب على السلطات الأمريكية تقييم ما إذا كانت إمدادات أنقرة من هذه الأجهزة تنتهك القوانين الأمريكية".

وشدد السيناتور على أن "بيع تركيا للطائرات بدون طيار أمر خطير ويزعزع الاستقرار ويهدد السلام وحقوق الإنسان".

وتابع: "الولايات المتحدة يجب ألا تشارك في هذا الأمر، فهذا التعديل يؤكد أنه يجب علينا منع استخدام المكونات الأمريكية في هذه الأسلحة التركية"، مشيرا إلى أن "الطائرات التركية بدون طيار لعبت دورا حاسما في حرب العام الماضي بين أرمينيا وأذربيجان".

وقال: "منذ ذلك الحين، اشترت بولندا والمغرب وأوكرانيا (بيرقدار)، وأبدى عدد من الدول اهتماما بهذا الأمر، بما في ذلك أنغولا وإثيوبيا والنيجر ونيجيريا ورواندا".

وتعتبر مبادرة مينينديز الثانية لمنع الإدارة الأمريكية من استخدام عدد من الاستثناءات من تعديل عام 1992 الذي أقره الكونغرس، إذ منعت الإدارة الأمريكية من تقديم المساعدة إلى باكو في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا.

المصدر: "تاس"