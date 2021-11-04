إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرا للمواطنين من السفر إلى إثيوبيا، على خلفية إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ العامة في البلاد.

وجاء في تحذير الوزارة: أعلنت الحكومة الإثيوبية في 2/11/21 حالة الطوارئ العامة إثر تصاعد الاعتداءات في البلاد. في ظل ذلك، قد تكون هناك اضطرابات وقيود على الرحلات الجوية وحركة المرور والوصول والاتصال وتوفر الغذاء.

وأوصت الوزارة الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى إثيوبيا بالتفكير في تجنب السفر غير الضروري في هذا الوقت... توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين المقيمين في إثيوبيا بالنظر في تقصير إقامتهم، واليقظة ومتابعة سير القتال هناك والوضع في العاصمة الإثيوبية بشكل خاص.

المصدر: RT