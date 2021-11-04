"نيويورك تايمز": توقيف المحلل الروسي إيغور دانتشينكو في قضية "تخابر ترامب مع روسيا"

اعتقلت الولايات المتحدة المحلل الروسي إيغور دانتشينكو بتهمة جمع المعلومات لما يعرف بـ"الملف" الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعام 2017.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مصادرها إلى أن "اعتقال دانشينكو جاء نتيجة تحقيق أجراه المدعي الخاص جون دورهام، الذي عينته إدارة الرئيس الأمريكي السابق للتحقيق في ملابسات مراقبة أجهزة المخابرات لمقر ترامب".

ورفع مقر حملة ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز" في فبراير 2020، على "اتهامات كاذبة بالتواطؤ مع روسيا وأن الصحيفة كانت على علم بالتزوير وقت النشر، لكنها فعلت ذلك بنية متعمدة للإضرار بالحملة" الانتخابية لترامب.

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وسلمت وزارة العدل الأمريكية الكونغرس في مارس 2019 ملخصا لتقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي أشار فيه إلى "عدم وجود دليل على تواطؤ ترامب مع روسيا".

وجاء فيه: "التحقيق لم يكشف عن تواطؤ المشاركين في حملة ترامب مع روسيا أو تنسيق إجراءات التدخل" في الانتخابات الأمريكية.

المصدر: RT + "نيويورك تايمز"