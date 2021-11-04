فرنسا: نبحث مع الشركاء كيفية الرد على عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية

أكدت فرنسا أنها تجري مشاورات مع حلفائها بشأن كيفية الرد على "عدم تعاون إيران على النحو اللازم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، للصحفيين اليوم الخميس بأن باريس وحلفاءها لا يزالون "حذرين" بشأن التأكد من التزام إيران بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي في المجال النووي.

وتابعت: "لا نزال نتشاور على نحو وثيق بشأن كيفية الرد".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان إيران رسميا عن استئناف المباحثات الدولية بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي في 29 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا لمجلس محافظيها قبل استئناف المباحثات.

المصدر: "رويترز"