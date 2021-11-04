زاخاروفا تسخر من إدراج أوكرانيا فنانا كوميديا روسيا في قائمتها الأمنية السوداء

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قيام وزارة الثقافة الأوكرانية بإدراج الفنان الكوميدي الروسي مكسيم غالكين في قائمة الأشخاص الذين يشكلون "تهديدا للأمن القومي".

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها في "تلغرام" اليوم الخميس: "الأمن القومي لأوكرانيا في خطر - إنه مهدد من قبل الكوميديين الروس. أما الكوميديون الأوكرانيون، فلم يعودوا، على ما يبدو، قادرين على الدفاع عن وطنهم بعدما اندفع جميعهم إلى مضمار السياسة"، في إشارة ضمنية إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في المقام الأول، والذي كان فنانا وممثلا كوميديا قبل انتخابه رئيسا عام 2019.

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أدرجت وزارة الثقافة الأوكرانية الأربعاء، بناء على توصية من جهاز الأمن، مكسيم غالكين على قائمة الأشخاص "الذين يهددون الأمن القومي"، والذين يحظر عليهم دخول أراضي أوكرانيا.

وأصبحت هذه القائمة السوداء، التي نشرت لأول مرة في أغسطس عام 2015 على خلفية الأزمة المستمرة في شرق البلاد، تضم حاليا 259 من أسماء الفنانين الروس.

المصدر: RT