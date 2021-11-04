بالفيديو.. نائب أوكراني يقوم بحركة غير أخلاقية تجاه زيلينسكي من منصة البرلمان

قام أحد النواب الأوكرانيين بحركة غير أخلاقية تجاه الرئيس فلاديمير زيلينسكي الذي حضر اليوم الخميس جلسة برلمانية لتقديم مرشحه لمنصب وزير الدفاع.

خلال مشاركته في المناقشة، بدأ غيو ليروس النائب من كتلة حزب زيلينسكي "خادم الشعب" كلمته من منصة البرلمان بالقول إن الرئيس هو "الخائن الأكبر" في البلاد وأن ليروس ليس خائفا من "القضايا الملفقة ضده".

ولما قطع الميكروفون عن النائب بعد تجاهله طلب الالتزام بموضوع المناقشة، التفت إلى زيلينسكي ورفع إصبعه الأوسط.

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وفي وقت سابق، وقع شجار بين ليروس وزميله من كتلة "خادم الشعب" نيكولاي تيشينكو، وذلك بعد أن طالب الأول البرلمان بالتحقيق في عملية اعتقال الروس في مينسك عام 2020.

كما نظم نواب من حزب "التضامن الأوروبي" المعارض للرئيس السابق بيترو بوروشينكو فعالية احتجاجية أيضا، حيث رفعوا خلال خطاب زيلينسكي، لافتات كتب عليها: "أعد 40 مليون دولار التي سرقتها مع (الملياردير إيغور) كولومويسكي" و"أعطوا أوكرانيا الأكسجين" في إشارة إلى أزمة قطاع الصحة الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT