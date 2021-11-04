وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تلتقي نظيرها الأردني لأول مرة منذ عقد

التقت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، بنظيرها الأردني يوسف الشمالي في الأردن، لمناقشة العلاقات الثنائية، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ عقد.

وناقش الجانبان "مجموعة متنوعة من السبل لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، بما في ذلك تجديد اتفاقية التجارة بين البلدين، والسياحة وغيرها.

وكان التركيز الرئيسي للاجتماع هو توسيع اتفاقية التصدير بين الأردن والسلطة الفلسطينية لزيادة عدد المنتجات التي تشق طريقها إلى المناطق الفلسطينية من الأردن، بما في ذلك مواد البناء والأقمشة والإلكترونيات والملابس.

وناقش الوزيران أيضا العلاقات المدنية والاقتصادية بين إسرائيل والأردن.

وقالت باربيفاي: "الاقتصاد هو جسر للعلاقات الممتازة بين الدول، وبالتأكيد مع جيراننا الأردنيين"، مشيرة إلى أن "الفوائد التجارية المتفق عليها اليوم بين الحكومة الإسرائيلية والأردن هي بعد مهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وشددت على أن "تعميق العلاقات المدنية والاقتصادية يساهم في العلاقات الثنائية والأمن القومي وحماية أطول حدود لإسرائيل وأكثرها هدوءا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"