الصحة العالمية: وتيرة انتقال كورونا في أوروبا مقلقة جدا
Reuters
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وتيرة انتقال فيروس كورونا في أوروبا "مقلقة جدا"، محذرة من أن المنطقة الأوروبية قد تسجل نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول فبراير المقبل.
وقال هانز كلوغ، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مؤتمر صحفي إن "الوتيرة الحالية لانتقال كوفيد-19 عبر 53 دولة في المنطقة الأوروبية مقلقة للغاية".
وأوضح أنه "إذا استمر المسار العالمي على ما هو عليه، فإنه سيتم تسجيل نصف مليون حالة وفاة جديدة بالفيروس بحلول فبراير 2022".
يذكر أن الإقليم الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية يمتد على 53 دولة ومنطقة ويضم عدة دول في آسيا الوسطى.
المصدر: "أ ف ب"
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