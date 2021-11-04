ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في لاغوس إلى 36 قتيلا
Reuters
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ارتفعت حصيلة ضحايا مبنى من 21 طابقا انهار في لاغوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا الاثنين، إلى 36 قتيلا، بحسب ما أعلنت اليوم الخميس، خدمات الإنقاذ التي تواصل عمليات البحث.
وقال المدير العام لوكالة ادارة الحالات الطارئة فيمي اوكي اوسانينتولو: "حتى الآن تم انتشال جثث 36 شخصا، 33 رجلا وثلاث نساء، من تحت الانقاض وهناك تسعة ناجين".
وانهار المبنى في حي إيكويي الفخم في لاغوس بعد ظهر يوم الاثنين عندما كان عشرات العمال في موقع البناء. وإيكويي من أكثر المناطق السكنية والتجارية تميزا في لاغوس.
وتشهد نيجيريا التي تضم أكبر عدد من السكان بين دول إفريقيا، انهيار مبان باستمرار.
المصدر: "أ ف ب"
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